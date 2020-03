Coronavirus: la mappa dei contagi in provincia di Grosseto. Tutti i casi

GROSSETO – E’ di stamani la notizia di due nuovi casi di coronavirus nella provincia di Grosseto. Si tratta di due coniugi del piacentino che sono arrivati all’Isola del Giglio il 5 marzo scorso. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Salgono così a 17 i casi in Maremma. La maggior parte dei positivi si trova a Grosseto. Sono 10 i casi in città, 11 se si conta una donna di 41 anni in isolamento a Marina di Grosseto.

Di questi 10, in tre sono ricoverati all’Ospedale Misericordia di Grosseto (due coniugi di 70 e 74 anni e una donna di 65 residente a Sarteano – Siena). Gli altri sette si trovano in sorveglianza domiciliare attiva.

Per quanto riguarda i contagi in provincia, c’è un caso a Castiglione (donna di 32 anni in isolamento domiciliare), uno a Porto Santo Stefano (un uomo di 78 anni ricoverato all’Ospedale di Grosseto), uno a Follonica (una donna di 65 anni ricoverata in ospedale), e uno a Montenero D’Orcia (una donna di 41 anni in sorveglianza domiciliare).

Per quanto riguarda le fasce di età, in Maremma la maggior parte dei positivi al coronavirus ha più di 60 anni: quattro si trovano nella fascia di età 60-69 anni, e quattro in quella 70-79 anni. Inoltre, tutti i ricoverati hanno più di 65 anni.

Tre positivi hanno tra i 40 e i 49 anni, due tra i 30 e i 39. Infine, tra i positivi, solo un ragazzo ha meno di 30 anni (ne ha 29 e si trova in isolamento domiciliare a Grosseto).