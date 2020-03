Coronavirus, la Camera di commercio adotta il lavoro da casa «Usate i servizi on line»

GROSSETO – La Camera di Commercio adotta misure in linea con le disposizioni governative per contribuire al grande sforzo di contenimento dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Tra le misure messe in campo a partire da lunedì 16 marzo oltre l’80% del personale sarà collocato in smartworking, continuando a garantire l’operatività dell’Ente.

Ricordiamo che la Camera di Commercio eroga molti servizi online. Nella logica dell’emergenza che ci sta coinvolgendo tutti, invitiamo cittadini e imprese a consultare sul sito camerale www.lg.camcom.it l’elenco dei servizi online ai quali è possibile accedere senza muoversi da casa e a ricorrervi in ogni caso sia possibile.

Tra gli esempi più importanti: visure, visure storiche, visure in inglese, fascicolo d’impresa (visura, bilancio e statuto) e fascicolo d’impresa storico, bilancio si possono ottenere collegandosi al sito www.registroimprese.it. Il servizio è erogato dietro pagamento di un diritto di segreteria con carta di credito.

Ecco alcuni esempi dei servizi più richiesti:

Visure, atti e bilanci della propria impresa, gratuiti, anche su smartphone sono accessibili tramite il cassetto dell’imprenditore, collegandosi al sito https://impresa.italia.it.

Estrazione di elenchi merceologici, consultazione del Registro delle imprese, presentazione di pratiche telematiche, pratiche Comunica, pratiche semplici, come Iscrizione PEC per Società o impresa individuale, Iscrizione / cancellazione impresa individuale ed altro: sono accessibili tramite il portale www.registroimprese.it, ma richiedono strumentazione idonea (firma digitale e contratto Telemaco gratuito).

Libri digitali: il servizio libri digitali sostituisce in tutto la bollatura fisica dei libri contabili, ed ha la stessa validità legale. Attraverso il servizio online https://libridigitali.camcom.it è possibile trovare tutte le informazioni e sottoscrivere il contratto.

Il sistema camerale offre inoltre molti altri servizi e risorse digitali (fatturazione elettronica, Iconto ecc.) per i quali ti invitiamo a consultare il portale www.registroimprese.it.

I servizi essenziali nelle due sedi della Camera di Commercio tuttavia continuano ad essere erogati allo sportello, seppure con limitazioni d’accesso per garantire la sicurezza. L’apertura sarà dal lunedì al venerdì solo la mattina, dalle ore 8.45 alle 12:45. Il martedì e il giovedì pomeriggio gli uffici saranno chiusi.

Per contattare gli uffici, raccomandiamo sempre e comunque di far riferimento agli indirizzi e-mail pubblicati sul sito internet www.lg.camcom.it. Sempre a disposizione l’indirizzo urp@lg.camcom.it.

Consigliamo inoltre di consultare il sito camerale per essere tempestivamente aggiornati sulle modalità di accesso ai servizi perché in alcuni casi è necessario prenotarsi, sia su eventuali cambiamenti