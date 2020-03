Coronavirus, Confconsumatori: «Chiusi gli sportelli, passiamo alla modalità online»

GROSSETO – In seguito ai provvedimenti disposti dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus, e per precauzione, la Confconsumatori grossetana ha deciso di sospendere ogni attività di ricezione al pubblico.

«Ma non abbandoniamo i consumatori in questo momento caotico – fanno sapere dall’associazione – e rispondiamo in tempo reale alla mail grosseto@confconsumatori.it attraverso la quale potranno essere gestiti i reclami e altro».

Per i contatti telefonici il numero è 0564 417849 oppure 328 795804 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.