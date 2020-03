Coronavirus, chiude la Salus: «Un caso positivo. Non è un medico»

GROSSETO – «È stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 che riguarda esclusivamente un esponente del personale amministrativo» per questo il centro Salus sarà chiuso. Lo precisa il direttore sanitario Nedo Svetoni.

«Nessun altro caso, né certo né in fase di accertamento, riguarda in alcun modo il personale medico, il personale della recption, il personale del laboratorio Gamma o altre strutture sanitarie all’interno del centro».

«È stato comunque deciso come da decreto ministeriale di chiudere l’intera struttura – prosegue Svetoni – e sospendere ogni attività per procedere alla sanificazione degli ambienti secondo il protocollo indicato. Ci teniamo a precisare inoltre che ogni accesso di ogni paziente è stato sempre garantito in totale sicurezza e controllo delle procedure».

Solo ieri Svetoni aveva annunciato la chiusura del centro sino al 24 marzo.

Per quanto riguarda la consegna degli esami di laboratorio effettuati in questi giorni potete inviare una mail al seguente indirizzo: info@laboratoriogammasrl.it

Non si tratta comunque di un caso ulteriore: la persona in questione rientra tra le 17 già segnalate dalla Asl.