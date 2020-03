GROSSETO – «Rimanete in casa e uscite soltanto per motivi di lavoro, salute o necessità». Così da stamattina a Grosseto anche il megafono della Polizia Municipale ricorda ai cittadini di non uscire di casa e di attenersi il più possibile alle regole imposte dall’emergenza del coronavirus.

Si tratta di un atto di responsabilità nei confronti della comunità perché l’obiettivo di tutto il Paese in questo momento è quello di limitare e frenare il contagio del virus attraverso la riduzione delle occasioni di contatto tra le persone. Quindi meno si esce di casa e meglio è.

E a ricordare a tutti questa situazione da oggi anche la polizia municipale di Grosseto informa con annunci diffusi con il megafono la popolazione.

Anche noi de IlGiunco.net vi invitiamo a rimanere in casa e uscire solo se strettamente necessario.