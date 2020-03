Coronavirus: a Follonica un nuovo numero dedicato alle domande dei cittadini

FOLLONICA – A Follonica è stato attivato un nuovo numero di Protezione civile dedicato ai quesiti per il Coronavirus. Il numero sarà attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18. Il numero è 0566.594030

Restano ancora attivi i due numeri delle sale operative, che però non sono dedicati in via esclusiva al Coronavirus.

Sala operativa Comando Polizia Municipale 0566.42000 ore 7.30 – 19.30 tutti i giorni

Sala Protezione civile 0566. 59100 da lunedì al venerdì ore 10.00-18.00