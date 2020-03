Ballottaggio di Follonica: al voto domenica 10 maggio (coronavirus permettendo)

FOLLONICA – Il secondo turno delle elezioni amministrative di Follonica avrebbe già una nuova data. Il ballottaggio, tra Andrea Benini e Massimo Di Giacinto, centrosinistra contro centrodestra, si dovrebbe tenere già domenica 10 maggio.

La nuova data per il ballottaggio a Follonica dovrebbe già essere stata fissata per domenica 10 maggio così come prevede la legge (entro sessanta giorni dalla data delle elezioni; quindi dal 15 marzo se consideriamo sessanta giorni domenica 10 maggio è l’ultima data disponibile). È quanto si apprende da una disposizione del prefetto di Grosseto, il quale, nel documento del rinvio della data stabilita “per sopravvenute cause di forza maggiore”, ha dovuto indicare già un nuovo appuntamento elettorale.

Naturalmente anche questo dipenderà dall’evolversi della situazione sanitaria legata al coronavirus.