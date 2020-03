Aurelia Antica: le attività aperte, gli orari e i servizi

GROSSETO – In seguito alle nuove disposizioni del Governo per prevenire la diffusione del Covid-19, Aurelia Antica Shopping Center comunica gli orari di apertura al pubblico dei negozi che continueranno a svolgere la propria attività.

Ipermercato Conad: tutti i giorni dalle 8.30 alle 21;

farmacia: tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30;

Unieuro: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18;

Ottica Clic&Chic: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18;

Wind 3: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18;

C&C cialde caffè: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18;

tabaccheria ed edicola: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18;

Arcaplanet: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Inoltre l’ipermercato Conad di Aurelia Antica, in collaborazione con il comitato di Grosseto della Croce rossa italiana che ha messo a disposizione i propri volontari e con il centro commerciale, offre un servizio straordinario di consegna gratis della spesa a domicilio nella città di Grosseto per gli over 65 e per chi non può uscire di casa per problemi di salute.

Il lunedì, mercoledì e venerdì è possibile ordinare la spesa chiamando il numero 0564 416110 dalle 7.30 alle 9.30 (la consegna a domicilio avverrà il giorno stesso dalle 10.30 alle 12 circa), mentre il martedì e giovedì sarà possibile chiamare dalle 13 alle 14.30 (consegna il giorno stesso dalle 16 alle 18 circa).

Il servizio di consegna è gratuito, senza limite minimo di spesa.