Altre tre persone positive al tampone del Coronavirus. In Maremma i casi salgono a 20

GROSSETO – Oltre alle due persone che si trovavano in vacanza ad Isola del Giglio e di cui cvi abbiamo dato notizia stamani, ci sono altre tre persone positive al Coronavirus. Altri tre casi positivi: si tratta di un uomo di 61 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, una donna di 50 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare, e una donna di 42 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare.

Quindi cinque casi in più rispetto a ieri, se a questi si aggiungono l’uomo e la donna di Piacenza in vacanza ad Isola del Giglio e che si trovano entrambi in sorveglianza attiva sull’isola. In totale 20 persone positive nella nostra provincia.