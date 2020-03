Trasporto scolastico e retta degli asili: «Questi giorni verranno scontati»

MANCIANO – La giunta comunale, nella prossima seduta, approverà lo scomputo dalle rette del trasporto scolastico, per il periodo interessato dalla sospensione delle attività scolastiche (fino al 3 aprile). Sempre in questa direzione, anche la retta dell’asilo nido sarà sospesa. Per quanto riguarda il servizio mensa, attualmente il pagamento è subordinato alla presenza dell’alunno, dunque, è implicito che anche questo pagamento venga interrotto.