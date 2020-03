Taglio dei pini, Grosseto al centro: «Vista la situazione sanitaria non si può aprire il cantiere»

GROSSETO – Vista «la situazione sanitaria in atto e i conseguenti provvedimenti emanati dal Governo, si chiede di valutare se permangono i presupposti sanitari, di ordine pubblico e di opportunità per aprire il cantiere per il taglio dei pini in via Mascagni, adottando, se del caso, ogni opportuno e conseguente provvedimento anche a tutela del rischio di contaminazione per le maestranze addette al cantiere» lo chiede, attraverso il suo presidente, Matteo Della Negra, l’associazione Grosseto al Centro che ha scritto una lettera al prefetto, Fabio Marsilio.

«Come già segnalatole il sindaco del Comune di Grosseto ha emanato l’ordinanza per dare immediatamente inizio ai lavori stradali di viale Mascagni. L’apertura dei cantieri nei termini indicati dall’Ordinanza comporterà la chiusura totale del traffico in tutta l’estensione dell’arteria stradale per la durata di 90 giorni. Il sindaco fa riferimento a “la possibile soluzione individuata in alternativa dal settore competente di eseguire una messa in sicurezza temporanea della viabilità interessata dall’intervento” che il primo cittadino ha ritenuto tuttavia di disattendere e che invece avrebbe consentito di mantenere la percorribilità del percorso viario» Della Negra conclude chiedendo l’intervento della Prefettura.