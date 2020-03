Coronavirus, Vanni: «Al via la consegna a domicilio dei farmaci. Tutti insieme ce la faremo»

SORANO – “Voglio esprimere una parola di vicinanza a tutti i cittadini del Comune di Sorano. Sono consapevole che tutti affrontiamo disagi, ad iniziare dagli anziani, ma deve essere chiaro che i provvedimenti presi dal governo riguardano la tutela della salute di tutti, giovani, meno giovani e anziani. Non ci può essere chi li prende sul serio e chi ritiene di non esserne destinatario”.

Così si è espresso il sindaco Pierandrea Vanni in un videomessaggio nel quale fra l’altro ha annunciato, da venerdì 13 marzo, l’avvio di un servizio per la consegna a domicilio dei farmaci, in particolare per gli anziani, in tutte quelle zone del Comune che attualmente non sono coperte dalle iniziative prese da tempo dalle farmacie di Sorano e di Castellazzara.

“Per usufruire del servizio, reso possibile dalla collaborazione e dall’impegno del gruppo comunale di protezione civile, occorre chiamare tutti i giorni dal lunedì al venerdì il numero verde 800158500 in funzione presso il Comune per prenotarsi – prosegue il sindaco -. La consegna a domicilio avverrà nel pomeriggio dello stesso giorno”

“Infine esprimo particolare vicinanza a tutti gli operatori economici, commercianti, artigiani, ambulanti, coltivatori diretti, aziende di trasformazione agricola, pubblici esercizi, operatori della ristorazione e di ogni forma di ospitalità turistica – conclude Vanni -. A tutti voglio manifestare solidarietà e prendere l’impegno che non appena sarà conclusa questa gravissima emergenza ci metteremo attorno ad un tavolo e vedremo tutti insieme quello che, per quanto possibile, potremo fare da parte nostra per limitare i danni di una congiuntura devastante sul piano umano ed economico”.