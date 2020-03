Coronavirus, sindaco: «Posticipiamo i tributi comunali. Sosteniamo famiglie e imprese»

GROSSETO – “L’emergenza Coronavirus non è soltanto un problema sanitario: è, infatti, in pericolo l’economia nazionale – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -: come Comune, vogliamo dare subito un segnale che è un aiuto chiaro e importante. Nell’attesa di un tempestivo provvedimento fiscale del Governo, che ad oggi non è ancora stato emanato accanto alle misure restrittive di contenimento della emergenza epidemiologica, per l’anno 2020 abbiamo deciso di sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, cui compete la modifica dei regolamenti sui tributi, il rinvio al 30 giugno della prima rata della Cosap, della Imposta Comunale Pubblicità e della Tari e, contestualmente, di posticipare allo stesso termine la scadenza per chi sceglie il pagamento in una unica soluzione.”

Per chi volesse avvalersi della rateizzazione, inoltre, le scadenze delle rate successive, per tutti e tre i tributi, sarebbero fissate poi al 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.

“Vogliamo fare il possibile per sostenere famiglie e imprese in questo momento di difficoltà economica, conseguente alla crisi epidemiologica – spiega Giacomo Cerboni, assessore ai Tributi -. Per questo, sebbene consapevoli che occorrerebbero, da parte dello Stato, sostegni maggiori di quelli che il Comune da solo può mettere in campo, riteniamo importante il differimento dei tributi comunali, per quanto rappresenti un consistente aggravio per le casse comunali.”

Senza questo provvedimento, invece, le scadenze ordinarie di questi tributi comunali sarebbero fissate al 31 marzo, al 30 aprile ed al 5 maggio; le rateizzazioni scaglionate successivamente ogni due mesi.

“Con ogni mezzo possibile – conclude il sindaco -, vogliamo accompagnare l’economia locale verso il ritorno alla normalità, spingendo al massimo sulle condizioni giuridiche e finanziarie che il Comune di Grosseto può sostenere, confidando che quanto prima anche lo Stato possa contribuire con altri interventi di sostegno all’economia locale e nazionale.”