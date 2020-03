Coronavirus, nuove regole anche per i Vigili del fuoco

GROSSETO – Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto mette in atto nuove disposizioni per gli interventi di soccorso tecnico urgente e per la permanenza di personale tecnico, operativo e amministrativo, nonché del personale esterno che accede ai locali della caserma in seguito alle nuove norme di contenimento del Coronavirus.

«Si conferma la necessità, già peraltro evidenziata da tempo, dell’utilizzo dei DPI (dotazioni di protezione individuale) consoni all’emergenza sanitaria in atto, predisposizione di tecniche di avvicinamento alle persone per limitare al massimo la riduzione della distanza di sicurezza, ma solo qualora non si tratti di soccorsi a persona (incidenti stradali, recuperi e salvataggi in genere) dove l’urgenza non consente variabili».

«Gli accessi ai locali della caserma del personale dipendente sono stati regolamentati al fine di scongiurare assembramenti che non garantiscano l’assicurazione del mantenimento delle distanze minime imposte, è stato regolamentato l’accesso dell’utenza agli uffici del Comando da parte dell’utenza esterna, consentendo l’ingresso di una sola persona alla volta in ogni singolo ufficio, sono stati installati distributori di gel igienizzante per la detersione delle mani» prosegue la nota del comando.

«È stata inoltre individuata, all’interno dei locali della caserma centrale, un’area destinata al “temporaneo isolamento” del personale che possa essere venuto a contatto con soggetti positivi al covid – 19 al cui esterno è stata allestita una tenda pneumatica NBCR, utilizzata solo ed esclusivamente come pre-filtro all’area».

Misure adottate per il contrasto al Covid-19 • L’accesso alla sede è strettamente riservato alle persone autorizzate. • L’apertura automatica a mezzo badge è momentaneamente disattivata. • Per accedere, occorre suonare al citofono e seguire le indicazioni fornite dall’operatore (addetto al filtro per l’accesso controllato). • Come sempre, per le chiamate d’emergenza occorre comporre il numero 115.