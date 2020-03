Coronavirus, niente ballottaggio a Follonica. La decisione è ufficiale

FOLLONICA – È ufficiale. Il ballottaggio tra Andrea Benini e Massimo di Giacinto, in programma per il 15 marzo, è stato rinviato. La notizia arriva direttamente dalla Prefettura di Grosseto e dal prefetto Fabio Marsilio che, vista l’emergenza sanitaria nazionale, ha deciso di annullare il secondo turno delle amministrative di Follonica.

Per molti, inclusi i due candidati a sindaco, che nelle ultime ore si erano dichiarati favorevoli al rinvio per motivi di sicurezza pubblica, è una buona notizia. In questi giorni anche i cittadini sui vari social network avevano manifestato molta preoccupazione per la chiamata alle urne e in generale ci si sarebbe potuto aspettare un’affluenza piuttosto bassa, come è accaduto domenica scorsa anche in Umbria, dove si sono svolte le elezioni suppletive relative al collegio uninominale del Senato, con un affluenza del 12,17 %.

Quale sarà la prossima data per definire se sarà Benini o Di Giacinto a vestire la fascia tricolore per i prossimi cinque anni, c’è ancora da decidere, ma le elezioni a questo punto potrebbero slittare fino al mese di ottobre.

Indubbiamente l’incolumità pubblica viene prima di tutto e la maggioranza delle persone sarà sollevata, ma per la città del Golfo significa anche restare senza un primo cittadino e una campagna elettorale lunghissima per questo turno elettorale storico e fuori dal comune, che va avanti da quasi un anno.

Alle amministrative dello scorso maggio il candidato di centrosinistra Andrea Benini aveva vinto al primo turno per una sola preferenza e aveva iniziato il suo secondo mandato, ma solo fino al 17 dicembre, quando il Tar accoglie il ricorso presentato dal candidato di centrodestra Massimo di Giacinto e decide che Benini non avrebbe avuto il quorum per essere eletto sindaco al primo turno e dispone il ballottaggio.