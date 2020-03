Coronavirus, il commissario: «Mercato con soli banchi alimentari. E i vacanzieri tornino a casa»

FOLLONICA – “Di concerto con Ascom Confcommercio di Follonica – dice il commissario prefettizio Alessandro Tortorella – è stato valutato di limitare, a Follonica, il mercato settimanale del venerdì alle sole bancarelle di generi alimentari. Questo fino al 3 aprile compreso. Ricordo, comunque, che i cittadini di altri comuni non possono recarsi al mercato follonichese poiché i viaggi tra comuni sono limitati alle tre casistiche ben specificate , e cioè per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute”.

“Ricordo anche di fare attenzione ai dpcm della Presidenza del Consiglio dei ministri e all’ordinanza 10 del presidente della Regione Toscana Rossi, emanata ieri, e rivolta a chi, per motivi diversi da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, arriva in Toscana o ci sia arrivato negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico – prosegue -. Tali persone devono rientrare immediatamente al proprio domicilio, abitazione o residenza, poiché è grande il rischio che stanno perpetrando alla salute della collettività e anche alla propria, non avendo sul territorio toscano il proprio medico o pediatra di famiglia, figura che riveste un ruolo centrale nell’assistenza sanitaria garantita dal Servizio sanitario nazionale”.

Si ricorda inoltre che i cittadini che hanno dubbi o chiarimenti in riferimento alle disposizioni e le precauzioni da seguire per il coronavirus, possono rivolgersi ai seguenti numeri:

Sala operativa Comando Polizia Municipale 0566.42000 dalle ore 7.30 – 19.30 tutti i giorni

Sala Protezione civile 0566. 59100 da lunedì al venerdì ore 10.00-18.00