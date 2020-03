Coronavirus, Confconsumatori: «Le rette degli asili e i servizi non erogati non vanno pagati»

GROSSETO – I telefoni delle sedi di Confconsumatori ricevono in questi giorni incessanti richieste da parte dei genitori che si vedono chiedere, ad esempio, la retta dell’asilo nido o della materna da parte di Comuni e privati per il mese di marzo.

«Non occorre essere fini giuristi, non occorrono norme eccezionali – ricordano da Confconsumatori – ma è sufficiente rispettare quello che c’è. Si tratta di contratti a prestazioni corrispettive, quindi se la prestazione non viene erogata, anche se non per colpa della scuola, la retta non va pagata. Ci auguriamo dunque che i Comuni e le scuole private si astengano dalla richiesta oppure propongano, se possibili e fattive (a scelta dei consumatori), soluzioni alternative come il prolungamento della durata del nido o della scuola. Sempre che, lo ripetiamo, il consumatore sia d’accordo. Non vorremmo, nei prossimi mesi, intasare per richieste palesemente illegittime i tribunali già bloccati».

«Ma non solo. Per lo stesso elementare principio giuridico – spiegano ancora dall’associazione – anche i biglietti delle partite di calcio vanno rimborsati. Così come gli abbonamenti ai mezzi pubblici che non svolgono il servizio, oppure gli abbonamenti dei pendolari non fruibili perché obbligati a restare a casa. A tutti, quindi, Confconsumatori chiede senso di responsabilità».

«Anche a Grosseto Confconsumatori formalizza pubblicamente al Comune e agli altri soggetti coinvolti di astenersi dal chiedere il pagamento della retta di marzo (almeno questo mese, per ora), di disporre il rimborso se già pagata o di studiare soluzioni alternative».

La sede di via della Prefettura 3 è contattabile via mail (grosseto@confconsumatori.it) o via telefono (0564 417849) negli orari di apertura.