Coronavirus, Confcommercio: «Attendiamo risposte concrete dal Governo»

GROSSETO – “Confidiamo nella responsabilità di chi ci governa. Attendiamo di conoscere venerdì il decreto contenente quelle che saranno le prime misure a sostegno degli italiani, delle imprese e dei cittadini”.

Queste le parole di Ascom Confcommercio Grosseto, che in questi giorni sta fornendo delle risposte ai suoi associati in merito a disposizioni e divieti, e su tutto ciò che riguarda l’emergenza sanitaria coronavirus in corso.

“Il clima è surreale – dicono dall’associazione –. Gli imprenditori, come del resto i cittadini, sono spaventati, ma la paura sta lasciando spazio alla razionalità, alla comprensione e alla collaborazione, per il bene comune. Ogni giorno che passa, mentre ci avviciniamo alle prossime scadenze fiscali, le domande più pressanti che arrivano alla nostra associazione riguardano, giustamente, le agevolazioni, le dilazioni sui pagamenti, i sostegni economici, la cassa integrazione”.

“Non sappiamo cosa ci aspetta, ma non vogliamo nemmeno pensare che il Governo e l’Europa non mettano in campo un piano di interventi imponente – proseguono da Confcommercio -. Indubbiamente il turismo e il commercio sono i comparti che maggiormente stanno subendo il colpo, ma anche tutte le altre imprese sono letteralmente in ginocchio. Imprese che non sapranno come pagare gli stipendi ai dipendenti, con effetto a cascata sulle famiglie. Questo significa, ovviamente, che è il momento di essere solidali al massimo, l’uno verso l’altro”.

Ed infine da Confcommercio Grosseto si ribadisce: “Di una cosa siamo sicuri: quando questo incubo finirà, il Terziario troverà il modo di ripartire. E ci aspettiamo che avverrà con una spinta propulsiva, sostenuta in primis da una nuova consapevolezza nelle persone che, responsabilmente, acquisteranno nelle nostre botteghe, e non nei negozi virtuali, mangeranno prodotti italiani, faranno le loro vacanze nel nostro Paese”.