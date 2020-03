Coronavirus: analisi sui tamponi anche nei laboratori di Grosseto. «Il virus si combatte anche così»

GROSSETO – Novità per la Maremma e per Grosseto. Su decisione della Asl Toscana sud est da oggi le analisi sui tamponi per testare il contagio del coronavirus sarà fatta anche nei laboratori di Grosseto.

«Parte da oggi nell’Azienda USL Toscana sud est il nuovo servizio di analisi dei tamponi per Covid 19, fatto direttamente nell’ambito dei laboratori dell’Azienda. L’attività fino ad oggi era stata effettuata solo nelle Aziende Ospedaliero Universitarie».

«La possibilità di estensione di questo tipo di analisi, anche agli altri laboratori di microbiologia attrezzati, è stato previsto da una delle ultime Ordinanze della Regione Toscana».

«Quindi, da oggi, i laboratori di microbiologia di Arezzo e di Grosseto, attrezzati per la determinazione del gene virale del tampone nasofaringeo del paziente sintomatico e a rischio contagio, eseguono le analisi. Questo permette una risposta più rapida ed efficiente all’emergenza».