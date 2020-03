Spesa e consegna farmaci a domicilio: l’impegno dell’associazione

CAPALBIO – «Siamo disponibili alla consegna di medicinali e spesa a domicilio». A offrire i propri servizi è la cooperativa Laboratorio Capalbio «Ci offriamo per il comune di Capalbio e non solo. Il servizio non avrà un costo, ma poiché siamo una piccola cooperativa sociale se qualcuno volesse lasciarci un’offerta solo per coprire i costi della benzina sarebbe ben accetta. Abbiamo inviato la nostra disponibilità al Comune, già da ieri, ancora non abbiamo ricevuto risposta».

Per il servizio si può telefonare al numero: 328.8214767