Muore storica maestra: il dolore di alunni e colleghe

ISTIA D’OMBRONE – «Il paese oggi perde una saggia e preziosa persona» così le ex colleghe salutano la maestra Erminia Burroni.

«Vogliamo ricordarla come moglie, come mamma, come nonna davvero speciale e insostituibile. Come diceva lei, per non sentire il tempo avanzare, si dedicava alla lettura dei suoi libri, alla cura dei fiori, alla preghiera e, soprattutto, alla sua amata famiglia» raccontano le colleghe Marisa, Emanuela, Elisabetta, Michela.

«Vogliamo ricordarla come maestra di scuola elementare… di altri tempi, quando non solo i bambini “si istruivano” ma “si amavano” e dai quali si poteva sempre imparare! Nella primavera scorsa è venuta a trovarci a scuola, per rilasciare un’intervista ai bambini della classe quinta. Che piacere rivederla in cattedra! Mentre raccontava episodi significativi della propria vita, l’entusiasmo cresceva e gli occhi le brillavano di gioia».

«Al momento dei saluti ha rivolto, ai ragazzi, un augurio speciale: “Continuate a lavorare con impegno, a studiare. Nella vita fate quello che desiderate” Con queste parole ha lasciato a tutti un grande esempio che rimarrà, per sempre, nei nostri cuori. Grazie e buon viaggio, cara maestra Erminia».