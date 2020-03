L’appello dell’attore Alessandro Gassman dalla sua casa di Magliano «Non uscite»

MAGLIANO IN TOSCANA – L’attore Alessandro Gassman si trova in questi giorni nella propria casa di Magliano in Toscana, dove ha deciso di passare questi giorni, e da qui, in accordo con il sindaco Diego Cinelli, lancia un appello ai cittadini a restare in casa, o fare passeggiate nella splendida campagna attorno ai centri abitati, senza mettere a rischio, specie gli anziani, e affrontare assieme l’emergenza Coronavirus.

Il Comune di Magliano ha per questo ringraziato Gassman per l’appello «ai nostri cittadini a rispettare le norme imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’amministrazione comunale lo ringrazia per il suo prezioso contributo al servizio della cittadinanza».