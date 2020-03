L’almanacco del Giunco: il 10 marzo Dante è esiliato e per la prima volta viene issato il Tricolore

GROSSETO – Martedì 10 marzo, san Simplicio papa, il sole sorge alle 6.37 e tramonta alle 18.13. Accadeva oggi:

241 a.C. – Nella battaglia delle Isole Egadi, la flotta romana distrugge quella cartaginese, ponendo fine alla Prima guerra punica.

1208 – Con un’infiammata bolla papale Innocenzo III chiama a raccolta la cristianità per intraprendere la Crociata contro gli albigesi (1209-1229).

1302 – Dante Alighieri viene esiliato da Firenze.

1496 – Cristoforo Colombo lascia Hispaniola e approda in Spagna, terminando la sua seconda visita nell’emisfero occidentale.

1629 – Carlo I d’Inghilterra scioglie il Parlamento dando inizio alla Tirannia degli undici anni.

1661 – Il giorno dopo la morte del cardinal Mazzarino, Luigi XIV prende il potere in Francia.

1799 – Assedio di Modugno: un contingente di sanfedisti attacca la città di Modugno, della Repubblica napoletana, ma viene respinto.

1821 – Ad Alessandria scoppiano i moti piemontesi: nella cittadella militare viene issato per la prima volta il Tricolore.

1831 – Re Luigi Filippo di Francia fonda la Legione straniera francese allo scopo di utilizzare volontari stranieri nell’Esercito francese, malgrado il divieto successivo alla Rivoluzione di luglio.

1848 – Il Trattato di Guadalupe Hidalgo viene ratificato dagli Stati Uniti, ponendo fine alla Guerra messicano-americana.

1864 – Guerra di secessione americana: la Campagna del Red River inizia con le truppe unioniste che raggiungono Alexandria (Louisiana).

1867 – Italia: si svolgono le elezioni politiche generali per la 11esima legislatura.

1876 – Alexander Graham Bell effettua con successo la prima chiamata telefonica;

1880 – Membri dell’Esercito della salvezza sbarcano negli Stati Uniti e iniziano la loro attività.

1891 – Almon Strowger, un becchino di Topeka (Kansas), brevetta il selettore Strowger, un meccanismo che porterà all’automazione delle linee telefoniche.

1893 – La Costa d’Avorio diventa una colonia francese.

1902

– Guerra Boera: I Boeri sudafricani vincono la loro ultima battaglia contro le truppe britanniche, con la cattura di un generale britannico e di 200 dei suoi uomini;

– Una corte d’appello statunitense sentenzia che Thomas Edison non ha inventato la cinepresa.

1906 – Viene aperta a Londra la stazione della metropolitana di Piccadilly Circus.

1933 – Un terremoto a Long Beach (California) provoca 120 vittime.

1945 – Seconda guerra mondiale: Operazione Meetinghouse, il più duro bombardamento statunitense su Tokyo provoca la distruzione di 267.000 edifici, pari al 25% della città, uccidendo più di 100.000 persone.

1948 – Viene assassinato il ministro degli esteri cecoslovacco Jan Masaryk.

1951 – Henri Queuille diventa Primo ministro di Francia.

1952 – Fulgencio Batista esegue un colpo di Stato a Cuba.

1959 – Cina: La resistenza tibetana culmina in una grande sollevazione popolare repressa dal governo cinese. Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, fugge dal Tibet alla volta dell’India. La Cina, dopo la rivolta nel Tibet, scioglierà il governo tibetano insediando il Panchen Lama.

1964 – Simon & Garfunkel registrano una delle loro canzoni più famose, The Sound of Silence.

1966 – La Regina Beatrice dei Paesi Bassi sposa Claus van Amsberg.

1969 – A Memphis (Tennessee), James Earl Ray si dichiara colpevole dell’Assassinio di Martin Luther King. In seguito ritirerà la sua dichiarazione.

1973 – Viene pubblicato l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

1975

– A Milano nasce Radio Milano International, la prima radio libera italiana;

– Guerra del Vietnam: truppe nordvietnamite attaccano Ban Me Thout, nel Vietnam del Sud, sulla loro strada verso la cattura di Saigon.

1977 – L’astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano.

1982

– Gli Stati Uniti pongono un embargo sull’importazione di petrolio della Libia a causa del supporto di quest’ultima ai gruppi terroristici;

– Tutti e 9 i pianeti del Sistema Solare si allineano sullo stesso lato del Sole.

1987 – La Santa sede condanna la pratica della surrogazione di maternità e l’inseminazione artificiale (la comunicazione della congregazione per la dottrina della fede è datata in effetti 22 febbraio 1987).

1990 – Ad Haiti, Prosper Avril viene estromesso, 18 mesi dopo aver preso il potere con un colpo di Stato.

1994 – In Germania viene abrogato il paragrafo 175 del codice penale che dal 15 maggio 1871 sanzionava penalmente i rapporti sessuali di tipo omosessuale tra maschi.

2006

– A seguito dell’indagine della magistratura sulla presunta attività di spionaggio politico ai danni di Alessandra Mussolini e Piero Marrazzo, si dimette il ministro della sanità italiana, Francesco Storace;

– Si aprono a Torino i IX Giochi Paralimpici invernali;

– Il Mars Reconnaissance Orbiter si inserisce nell’orbita di Marte.

2017 – La Corte costituzionale della Corea del Sud vota all’unanimità la definitiva cessazione del mandato presidenziale di Park Geun-hye.

2019 – Il volo Ethiopian Airlines 302 partito da Addis Abeba, si schianta al suolo pochi minuti dopo la partenza, causando 157 vittime.

Fonte: il.wikipwdia.org