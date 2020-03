GROSSETO – Ha iniziato a gridare, sbraitando contro tutti, avvicinandosi a chi si trovava alla fermata degli autobus della stazione con parole aggressive.

Sconcerto questa mattina alla stazione ferroviaria di Grosseto. Nel piazzale un uomo ha dato in escandescenze. Chi si trovava sul posto, spaventato, ha chiamato la Polizia e gli agenti hanno fatto intervenire il personale medico del 118: un’automedica e un’ambulanza che hanno preso in carico l’uomo, non nuovo ad episodi di questo genere.