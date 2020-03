Il Comune cerca personale: ecco il bando e come partecipare al concorso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’avviso del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo farmacista categoria D, posizione economica D1.

La durata del contratto è di 5 mesi a decorrere dall’1 giugno 2020.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, tale titolo non è richiesto per i soggetti appartenenti alla U.E. fermo restando i diritti politici dello Stato di appartenenza ed adeguata conoscenza della lingua italiana. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo, godimento dei diritti civili e politici nelle nazioni di appartenenza o provenienza.

Non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo. I candidati, non devono aver riportato condanne penali e non avere procedimenti pendenti o in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego.

Sono esclusi coloro che destituiti oppure dispensati o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto oggetto di selezione sarà accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo, non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, patente di guida categoria “B”,

Per il titolo di studio: vecchio ordinamento: diploma di laurea in farmacia oppure diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica – nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica classe 14/S, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’ordine dei farmacisti.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, previsto per la presentazione della domanda e, salvo diverse prescrizioni del ccnl permanere in costanza del rapporto di impiego. Il bando correlato dal fac-simile della domanda di partecipazione e si trova nella home page del sito istituzionale oppure nel portale trasparenza dell’Ente.

La domanda sottoscritta, corredata dalla fotocopia di un documento di identità dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro l’8 aprile 2020.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0564927162 – 4 o tramite posta elettronica b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it, f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.