Epg sospende apertura al pubblico: incontri solo su appuntamento

GROSSETO – «Alla luce delle nuove misure restrittive adottate dal Governo e considerato anche l’aumento del numero delle persone che hanno contratto il Covid-19 nella nostra provincia, in via del tutto precauzionale, questa società ha deciso di sospendere temporaneamente l’apertura degli uffici al pubblico» afferma Luciano Ranocchiai direttore dell’Epg.

Il servizio sarà mantenuto solo in casi di comprovata necessità e solo tramite appuntamento, chiamando il numero 0564/423411

Per chi deve consegnare documenti e quant’altro può farlo tramite e-mail (info@epgspa.it), posta certificata (epgspa@legalmail.it), fax (0564/21112) o tramite posta ordinaria, all’indirizzo in via Arno, 2, Grosseto.