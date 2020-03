Covid-19, Confesercenti: «Servizi solo su appuntamento»

GROSSETO – Confesercenti informa gli associati e i cittadini che, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, gli uffici di Grosseto, Follonica ed Orbetello resteranno chiusi dal 10 marzo al 3 aprile compresi.

«L’accesso ai nostri servizi può essere effettuato solo previo appuntamento. Invitiamo comunque le imprese nostre associate a privilegiare quando possibile la consulenza per via telefonica o via email. Per urgenze è possibile contattare i nostri uffici via telefono o email a: centralino 0564 438811, fax 0564 413589, mail info@confesercenti.gr.it».