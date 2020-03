Coronavirus: sospesa l’apertura al pubblico degli uffici comunali, esclusi i servizi essenziali

FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica adotta, nei propri uffici, tutte le possibili misure di sicurezza per i dipendenti e per i cittadini atte a prevenire il diffondersi di casi di contagio.

Si tratta di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i provvedimenti attuativi successivi, con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la necessità di evitare assembramenti e di mantenere tra le persone una distanza minima precauzionale.

Dalla data odierna, martedì 10 marzo, e fino a venerdì 3 aprile, salvo diverse e successive disposizioni, sono sospese le attività al pubblico degli Uffici comunali, nell’ambito delle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Dalla sospensione dell’aperura al pubblico sono esclusi solo i seguenti servizi che svolgono attività di natura essenziale per la cittadinanza:

Anagrafe, stato civile e elettorale;

Polizia Municipale;

Protezione Civile;

Servizi Cimiteriali (esclusi gli uffici).

Il personale comunale rimane regolarmente in servizio, svolgendo la propria attività lavorativa e garantendo all’ utenza il servizio, tramite contatti telefonici e comunicazioni via posta elettronica. Per la trattazione di pratiche urgenti ed indifferibili va contattato l’ufficio competente per un eventuale appuntamento.

