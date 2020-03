Coronavirus: sospesa la Fiera del Madonnino, annullata la Mostra scambio

BRACCAGNI – Per Grossetofiere l’incertezza dei giorni passati è diventata realtà, annullata la Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca, viene sospesa anche la Fiera del Madonnino che dopo 42 edizioni consecutive di successi deve essere rimandata ad una nuova calendarizzazione, nel rispetto delle nuove misure adottate per arginare il coronavirus.

“C’è grande dispiacere in tutto lo staff che ha lavorato per preparare una stagione fieristica ricca di novità e attrazioni, ma c’è anche la consapevolezza che quando questo brutto periodo sarà alle spalle, Grossetofiere più che mai sarà uno strumento indispensabile per il rilancio dell’economia locale, motivo per cui è stato costituito da tutti gli Enti del territorio grossetano”.

Il presidente Andrea Masini commenta “sarà compito di questo Consiglio di Amministrazione evitare di disperdere un patrimonio creato nel tempo e mi riferisco soprattutto ai 42 anni della Fiera del Madonnino, senza tralasciare la Mostra Scambio con i suoi 22 anni ed il Game Fair l’ultima arrivata nel palinsesto di Grossetofiere ma senza dubbio la più conosciuta a livello nazionale.”

“Proporremmo nuove iniziative anche di animazione, cerchiamo di andare oltre, come sempre abbiamo fatto – commenta il Direttore Carlo Pacini – ad ogni fermata c’è sempre una ripartenza e dobbiamo farci trovare pronti anche con idee nuove”