Coronavirus, prefettura: uffici chiusi al pubblico. Come prendere appuntamento

GROSSETO – A seguito dell’entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 9 marzo 2020, che ha introdotto una serie di misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19 valide sull’intero territorio nazionale, la Prefettura ha adottato le seguenti disposizioni.

Poiché il DPCM consente esclusivamente gli spostamenti delle persone “motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità o per motivi di salute”, l’accesso del pubblico agli Uffici è possibile SOLO per uno di questi motivi e previo appuntamento, richiesto per iscritto. Gli indirizzi di posta elettronica, cui inoltrare le richieste di appuntamento, distinti per materia di competenza, sono reperibili sul sito istituzionale della Prefettura di Grosseto, consultando la sezione “Come fare per…” (vai al link http://www.prefettura.it/grosseto/contenuti/Come_fare_per_…-19163.htm).

Le richieste dovranno riportare: le generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio); il motivo dell’accesso alla Prefettura; il numero di telefono o la mail per la risposta.

La Prefettura risponderà con mail o telefonata, fissando l’appuntamento oppure rinviandolo perché non è stata dimostrata la necessità dello spostamento.

Ogni altra forma e modalità di apertura degli sportelli al pubblico è sospesa fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a nuove disposizioni.

Informazione telefonica, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13.

Alternativamente alla richiesta di appuntamento via mail, i numeri di telefono da contattare, distinti per materia di competenza, sono reperibili sul sito istituzionale della Prefettura di Grosseto, consultando la sezione “Come fare per… (vai al link http://www.prefettura.it/grosseto/contenuti/Come_fare_per_…-19163.htm).

In caso di difficoltà, potrà essere contattato il centralino della Prefettura (tel. 0564 – 433111).