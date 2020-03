Coronavirus, hai un negozio o un ristorante e fai consegne a domicilio? Segnalacelo

GROSSETO – Una mappa, un elenco, una lista dei negozi che fanno consegne a domicilio, e che in questi giorni possono offrire un servizio in più a chi non può uscire di casa e magari si ritrova con il frigo vuoto e nulla da mettere sui fornelli.

Sono tanti i piccoli negozi (e non solo) che si stanno organizzando per offrire un servizio ai proprio clienti, in alcuni casi anziani, a cui più volte il Governo, in questi giorni, ha consigliato di restare a casa per evitare il contagio Coronavirus.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, e, se possibile, privilegiare i pagamenti on line.

I primi esercizi commerciali che offrono questo servizio li segnala il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha fatto un primo elenco tra alimentari, macellerie e piccoli negozi di vicinato. Noi ne aggiungeremo via via che li manderete, inviando una mail a redazione@ilgiunco.net. Mettete il nome del negozio, il comune (e/o frazione) in cui si trova, il genere venduto e il numero di telefono (o qualunque altro mezzo) per essere contattati e fare le ordinazioni. L’inserimento all’interno dell’articolo è gratuito.

GROSSETO

Il Campo (frutta e verdura) tel 331.1009725

Macellaio Betti Gabriele (macelleria, cibi pronti) 0564.492565

Fabiola Duchi (alimentari) 327.4039293 – 0564.26138

Panificio Galletti (panificio prodotti da forno) 339.1565880 – 0564.455401

Adriana Tablante (alimentari) 333.7791044

Pizzeria Yellow (pizzeria ristorante da asporto) 340.1973641 – 0564.26266

Gelateria Papeete (gelateria) 348.3421491 – 0564.413866

Il Vignaccio (pizzeria ristorante da asporto) 371.3021350

Dai Brandi (Trattoria pizzeria) 380.2670603

La Perla (Rosticceria da asporto a base di pesce) 328 0351682 – 0564 410911

Conad (Servizio su portale Conad al tuo Servizio.It. Via web si sceglie su web il negozio e i generi da acquistare e il ritiro avviene al negozio prescelto

Pasta Fresca Gori (Generi alimentari) 0564 413741

Pizzeria 100% (Pizza) 329 9293465 – 0564 28370

Il Mobilino 2 (pizzeria e paninoteca) 328 4085874

Lo Spizzico (generi alimentari e rosticceria da asporto) 347 7737203 – 0564 35231

Panificio Caldanese (Panificio e prodotti da forno – generi alimentari piccola necessità, consegne solo la mattina dalle 8 alle 13) 380 1834811 – 339 4822546

Pizza Smile 348 6593313

Pizzeria La Rossa 0564 427913

Panetteria Pasticceria 5 marzo 333 1972486

Spizziko & Buffet 334 1892727

Ristorante-Pizzeria “La Macrilera” (ristorante pizzeria) 0564 462452

Pizzeria Melamangio 347 5455849 0564 491333

Azienda Agraria “Il Pino” (consegna a domicilio di frutta verdura conserve e marmellate) 331 7559962

Tavola calda da Antonella 347 7783363 331 2874897

Pizzeria Casabona 389 8932811

Pizzeria Vecchia Artigiana (generi alimentari, pizze e bibite) 0564 49 33 00 – 0564 49 33 00

Tre Lampioni (Rosticceria e pizzeria) 0564 455586

Bar Ristorante La Ghera 340 5054095 – 0564 329013

La Bottega della Pizza 0564 496889 (chiuso il lunedì)

Pizzeria Trattoria “Oberdan” 0564 22747

Scampoli e merceria (Tessuti e merceria in genere) 0564 23197 – 393 2100566

Tabaccheria Signorelli (Servizio a domicilio per il pagamento bollette, ricariche telefoniche, accessori per il fumo e altri generi casalinghi) 392 4103962

Pizzeria Mezzo Metro, 339 1007817, consegne a domicilio tutti i giorni compresa la domenica, sia a pranzo dalle 11 alle 14, che a cena dalle 17 alle 22

Pizzeria Via Vai Est, 0564 410185, apertura dalle 12 alle 18, dopo le 18 solo servizio a domicilio

Il Carrettino (cucina e pasticceria siciliana senza glutine) servizio a domicilio attraverso app RAPIDEAT

ORBETELLO

Fattoria La Parrina – Albinia – 0564/862626 e digitare 3 per negozio o scrivere a tecnici2@parrina.it, info@parrina.it, agriturismo@parrina.it – consegna a domicilio dal lunedì al venerdì.

SCARLINO

Il ritrovo di sapori di Maremma (pizza e piatti pronti come polli arrosto, fritture, lasagne eccetera), 0566 34189. Consegna a pranzo e a cena a Bagno di Gavorrano, Filare, Scarlino, Scarlino Scalo e Puntone.