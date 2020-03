Coronavirus, cinque nuovi casi in Maremma. Anche fuori Grosseto. I casi salgono a 11

GROSSETO – Cinque nuovi casi probabili positivi (ossia positivi al primo tampone) sono stati identificati dalla Asl Toscana sud est da ieri sera. I cinque si aggiungono ai sei che già si conoscevano. Tra i cinque nuovi casi anche una terza dipendente della farmacia Severi.

I cinque casi, come comunica la Asl, sono : una donna di 42 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare. Una donna di 65 anni di Follonica, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva. Un uomo di 61 anni di Montenero D’Orcia (frazione di Castel del Piano), attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva. Una donna di 41 anni di Marina di Grosseto, attualmente in sorveglianza attiva domiciliare. Una donna di 63 anni, residente a Sarteano (SI), ricoverata in Malattie Infettive al Misericordia, contatto di caso positivo fuori Regione. L’Azienda si è già raccordata con i sindaci per gli adempimenti necessari