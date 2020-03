Coronavirus, Aurelia Antica: ecco i nuovi orari di apertura al pubblico

GROSSETO – Il centro commerciale Aurelia Antica modifica l’orario di apertura al pubblico per garantire una maggiore sicurezza alla propria clientela, anche in seguito alle disposizioni emanate dal Governo per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Ecco i nuovi orari, in vigore da oggi, martedì 10 marzo.

I negozi della galleria commerciale saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18 (ad eccezione di Jean Louis David e Nails & Beauty, aperti dalle 9 alle 18).

I bar e i punti di ristorazione, invece, resteranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 18.

Sempre aperti, tutti i giorni, anche l’ipermercato Conad (dalle 8.30 alle 21) e la farmacia (dalle 8.30 alle 20.30).

Inoltre nella galleria commerciale sono state intensificate le procedure quotidiane di pulizia, con l’impiego di prodotti ad hoc, e a tutti gli operatori sono state distribuite le procedure di sicurezza indicate dal provvedimento della Presidenza del Consiglio.

Agli ingressi del centro commerciale sono stati installati erogatori di gel disinfettante a disposizione dei clienti, con la raccomandazione a ciascuno di mantenere la distanza di sicurezza.