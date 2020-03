Coronavirus: accessi ai servizi comunali solo telefonicamente o per posta elettronica

CIVITELLA PAGANICO – A seguito dell’emergenza in atto relativa al Covid-19 (Coronavirus) ed in ottemperanza del dpcm 4 marzo 2020 e del dpcm 8 marzo 2020, l’amministrazione comunale di Civitella Paganico, al fine di mettere in atto azioni finalizzate al contenimento del virus, ha disposto da oggi, martedì 10 marzo, l’erogazione dei servizi al pubblico prioritariamente attraverso canali telematici.

Pertanto, tutti coloro che hanno necessità di accedere ai servizi comunali possono farlo mediante contatti telefonici o corrispondenza per posta elettronica (ordinaria e certificata).

Qualora le richieste non possano essere evase mediante questi canali e si renda necessario recarsi presso gli sportelli l’accesso del pubblico agli Uffici comunali è contingentato previo appuntamento telefonico da concordare preventivamente con i seguenti riferimenti di ogni settore.

Polizia Municipale

Email: poliziamunicipale@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono 0564 900433

Servizi Demografici

Email: demografici@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono 0564 900415 – 0564 900419 – 0564 900409

Servizio Tributi

Email: tributi@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono 335 5343989

Servizio Ragioneria

Email: i.brescaro@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono 0564 900430

Sevizio Tecnico – Lavori Pubblici

Email: r.bucci@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono: 348 5817153

Sevizio Tecnico – Urbanistica e SUAP

Email: l.faenzi@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono: 333 6115590 – 0564 900423

Servizio Protocollo

Email: protocollo@comune.civitellapaganico.gr.it – Telefono: 0564 900411