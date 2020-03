Cna chiude gli uffici al pubblico ma rimane a disposizione su appuntamento e per telefono

GROSSETO – Chiusura al pubblico degli uffici di Cna Grosseto. “L’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 ci costringe a modificare il nostro modo di lavorare e di organizzare, per le prossime settimane, il nostro rapporto con gli associati”, spiega il direttore Anna Rita Bramerini.

La struttura si impegna a garantire l’erogazione di tutte le attività, pur rispettando le recenti disposizione normative, che invitano a limitare i contatti personali.

“Dovremo rinunciare nelle prossime settimane al contatto diretto, a tutela della salute dei nostri associati, dei dipendenti che si rivolgono all’associazione e dei dipendenti”, aggiunge Bramerini.

Per questo, fino al 3 aprile prossimo, salvo ulteriori proroghe, il contatti con Cna dovranno avvenire per telefono e per posta elettronica. Per casi urgenti è possibile richiedere un appuntamento con il dipendente di riferimento. Per lo stesso motivo ogni incontro nelle sedi delle aziende è rimandato alla fine dell’emergenza. Il personale è comunque a disposizione degli associati, per rispondere a richieste e segnalazioni e per aiutarli nell’interpretazione delle misure che sono state imposte per alcune tipologie di attività.

“Siamo continuamente in contatto con il livello regionale e nazionale di Cna e con Comuni delle provincia, proprio per riuscire a rispondere a problemi sull’interpretazione delle norme e sui regolamenti, che sono in continua evoluzione”, precisa Bramerini.

Intanto, tutte le notizie saranno pubblicate sul sito www.cnagrosseto.it e sui canali social.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 4711 per la sede territoriale di Grosseto, 0564 955683 per la sede di Castel del Piano, 0566 48011 per la sede di Follonica, 0564 629634 per la sede di Manciano, 0566 904023 per la sede di Massa Marittima, 0564 863375 per la sede di Orbetello e 0564 614414 per la sede di Pitigliano.