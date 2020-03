Centri commerciali, mercati, parrucchieri: chi può stare aperto e chi no

GROSSETO – Dai centri commerciali ai mercati, ai parrucchieri. Dal comune di Grosseto i chiarimenti su aperture e chiusure per le attività commerciali e produttive in base ai nuovi divieti per contenere il Coronavirus.

CENTRI COMMERCIALI

Nei giorni festivi e prefestivi devono sospendere l’attività tutte le medie e le grandi strutture di vendita che NON siano alimentari anche se presenti in centri commerciali.

Nei giorni festivi e prefestivi possono esercitare invece le farmacie, parafarmacie, alimentari, quindi anche supermercati, presenti all’interno di centri commerciali, a condizione che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Nei giorni festivi e prefestivi devono sospendere l’attività TUTTE le medie strutture di vendita che NON siano alimentari.

Nei giorni festivi e prefestivi possono esercitare invece i supermercati con vendita alimentare a condizione che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

MERCATI

Nei giorni festivi e prefestivi, nei mercati sia commerciali che agricoli, NON possono esercitare TUTTI COLORO CHE NON VENDONO GENERI ALIMENTARI (Abbigliamento, prodotti per la casa, fiori, oggettistica ecc)

RISTORANTI e PIZZERIE

Per ristorante e/o pizzeria con posti a sedere

Ore 18.00 chiusi

Apertura consentita solo dalle 6.00 alle 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

RISTORANTI e PIZZERIE CON ASPORTO e/o CONSEGNA A DOMICILIO

Per chi ha Ristorante con posti a sedere + Asporto + Consegne a Domicilio:

Ore 18.00 ristorante chiuso ai clienti ma possibilità di cucina aperta per consegna a domicilio.

Servizio a domicilio consentito SEMPRE.

PIZZERIE da ASPORTO e TAKE AWAY

Asporto consentito SEMPRE evitando ASSEMBRAMENTI (limitazioni ingresso e metro di distanza)

PARRUCCHIERI e CENTRI ESTETICI

Aperti con dispositivi di protezione

CENTRI BENESSERE

Chiusi