Ztl: prorogati i permessi in scadenza. Ecco fino a quando

FOLLONICA – Il Comune di Follonica continua ad adottare ogni possibile cautela al fine del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 (Coronavirus) per la tutela della salute pubblica.

Dopo l’invito del commissario prefettizio Alessandro Tortorella rivolto a tutti i cittadini a seguire alcune misure, necessarie e urgenti, nell’accedere agli uffici comunali, privilegiando informazioni telefoniche, mail, pec, prenotazioni su appuntamento per evitare affollamenti eccessivi negli uffici, si comunica che tutti i permessi in scadenza per le zone a traffico limitato e quelli per le zone a pagamento (zone blu) sono prorogati fino al 3 aprile.

Pertanto, ad eccezione di coloro che avranno la necessità di richiedere per la prima volta un permesso per le z.t.l. oppure per la zona a pagamento, tutti coloro che devono rinnovare i predetti permessi non devono recarsi presso l’ufficio urp del Palazzo Comunale in quanto i permessi si intendono prorogati d’ufficio fino a domenica 5 aprile.