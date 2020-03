Toscana2020, Vivarelli Colonna: «Lega sceglie Ceccardi. Lei saprà puntare sulla Maremma»

GROSSETO – “La Lega ha scelto Susanna Ceccardi come candidata alla carica di presidente della Regione Toscana. Come sindaco, civico ma sorretto da forze di centrodestra, sono felice di questa decisione e mi auguro che si giunga presto a definirla come candidato unitario della coalizione. Perché si vince solo se si è uniti”. A scriverlo, in una nota, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

“Susanna è una giovane donna ma già di esperienza, prima come sindaco e ora come rappresentante della nostra regione all’Europarlamento – prosegue il primo cittadino -. Mi permetto di dire che è anche, per me, soprattutto un’amica, con cui ho combattuto molte battaglie, prima tra tutte quella contro il monopolio della sinistra nei territori toscani: insieme abbiamo portato nelle nostre città il centrodestra al governo”.

“Lei c’è riuscita – prosegue Vivarelli Colonna – e sono convinto che potrà farlo anche in Toscana, dove Eugenio Giani rappresenta il passato, il potere logoro che ripete se stesso. Susanna è invece nuova non solo per età anagrafica, ma soprattutto per formazione, per approccio ai problemi, per cultura del fare, per la determinazione e la voglia che avrà di conquistare sul campo un nuovo successo. La sua candidatura da parte della Lega rappresenta una vittoria anche per noi sindaci: sapremo, così, di poter finalmente contare a Firenze su una persona che parli la nostra lingua, che sa che cosa voglia dire doversi confrontare quotidianamente con i bisogni dei cittadini, che cosa voglia dire cercare soluzioni di fronte ad un governo regionale sordo rispetto alle nostre istanze”.

“Con lei e solo con lei anche la Maremma potrà finalmente avere quel ruolo che nella regione le è sempre stato negato – va avanti il primo cittadino -. Solo Susanna saprà rendere fertile il dinamismo e le potenzialità del nostro territorio che solo il centrosinistra che guida la Regione da cinquanta anni non ha compreso e, ancor più spesso, umiliato”.

“So che Susanna punterà sulla Maremma, dove è appoggiata da un partito che saprà esserle leale e concreto: già alle scorse Elezioni Europee il nostro popolo le ha tributato il successo che merita. I maremmani, sono sicuro, sapranno dare mandato in Consiglio regionale a persone valide e dinamiche con cui noi sindaci potremo confrontarci costantemente – conclude Vivarelli Colonna -. Solo così potremo garantire alla nostra provincia quel cambio di passo che già la mia amministrazione ha potuto compiere a Grosseto. Con Susanna in Regione tutti noi saremo più forti”.