Quattro sciatori finiscono fuoripista a causa della nebbia

ABETONE – Quattro sciatori sono stati soccorsi questa mattina dalla stazione Appennino toscano del soccorso alpino e dalla Guardia di finanza. I quattro erano finiti nel canale di Foce nubi in Val di Luce, in Abetone.

I quattro, a causa della fitta nebbia, hanno imboccato un ripido canale da cui non riuscivano a scendere. Raggiunti dalla squadre di terra della stazione Appennino Toscano del Soccorso Alpino Toscano e dal SAGF sono stati riaccompagnati sulle piste e poi alle loro auto. I quattro sono in buono stato di salute e non presentano nessun problema sanitario.