iostoacasa: anche IlGiunco.net lancia l’iniziativa per fermare il contagio. «Facciamolo insieme»

GROSSETO – #iostoacasa. IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, aderisce e rilancia l’iniziativa nazionale che ha già visto la partecipazione di tanti testimonial per fare qualcosa di concreto contro il contagio e l’emergenza da #coronavirus.

Anche in Maremma dobbiamo tutti insieme fare qualcosa e l’unico gesto concreto importante in questo momento, oltre a lavarsi spesso le mani, è evitare i posti affollati o le occasioni dove ci possono essere tante persone. Per questo la cosa più facile che possiamo fare è quella di rimanere a casa.

E allora facciamolo e facciamolo tutti insieme. Inviateci le foto dalla vostra casa, mentre fate qualcosa: guardate un film, leggete un libro, fate un gioco di società in famiglia, oppure qualsiasi altra cosa che riuscite a fare nella vostra casa. Moltiplichiamo gli sforzi e insieme ce la potremo fare. Fateci vedere qual è la vostra serie preferita o come fate colazione, cosa mangiate a cena. Diamoci una mano e usciamo solo se strettamente necessario. Anche voi potete dire: #iostoacasa.

#iostoacasa: combattiamo insieme il coronavirus, fermiamo il contagio.