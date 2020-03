“Grosseto è…partecipazione”: annullati gli incontri territoriali fino a prossima comunicazione

GROSSETO – «In seguito alle disposizioni attuate per il contenimento del virus Covid-2019 e la tutela della salute pubblica, si è ritenuto opportuno rimandare gli incontri territoriali legati al percorso partecipativo per il rinnovo del Piano strutturale e del Piano operativo – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi – pertanto gli incontri in programmazione sono sospesi fino a prossima comunicazione».

Resta aperto l’avviso pubblico che ‘amministrazione ha riservato per raccogliere le proposte da parte delle associazioni, delle categorie economiche e dei cittadini che risiedono, lavorano, studiano e soggiornano a Grosseto. La scadenza per presentare le istanze resta invariata: c’è tempo fino al 27 aprile.