Farmacia chiusa: dipendenti in isolamento fiduciario

GROSSETO – «Riguardo alla recente chiusura della Farmacia Severi (piazza Dante) in centro storico, vi comunico che la chiusura non è dettata da una ordinanza sanitaria e non vi sono ad ora casi positivi accertati». Scrive così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Tuttavia, i dipendenti della Farmacia hanno deciso di collocarsi in auto isolamento fiduciario. Quei cittadini che ritengono di essere entrati in contatto molto ravvicinato con i dipendenti, devono chiamare il numero 800579579 per auto denunciarsi, devono collocarsi in auto isolamento per 14 giorni e monitorare le proprie condizioni di salute. Se si dovessero presentare sintomi attivare il percorso conosciuto».

«Per ogni dubbio, ognuno contatti il proprio medico».