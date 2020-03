Emergenza coronavirus: l’accesso ai servizi sociali è solo tramite appuntamento

GROSSETO – Cambiamenti nelle modalità di accesso ai servizi del Coeso Società della Salute.

Per ridurre al minimo i potenziali contagi, la Società della Salute sospende infatti l’accesso diretto ai servizi.

“Si tratta di una misura necessaria – spiega il direttore del Coeso Fabrizio Boldrini – per rispettare le regole di sicurezza dettate dal Governo e dalla Regione. Ovviamente non si fermeranno i servizi e le prestazioni, ma chiediamo a tutti collaborazione per tutelare la serenità e la salute di tutti: cittadini e operatori”.

Per accedere quindi ai servizi sociali è necessario fissare un appuntamento, chiamando il numero 0564 43921 per il servizio di Pas, Punto di accesso al sociale di via Verdi a Grosseto e per le attività degli sportelli degli assistenti sociali nei comuni periferici.

Per quanto riguarda i servizi per la non autosufficienza e il Punto insieme di via Don Minzoni i numeri da chiamare sono lo 0564 483730 – 0564 483733.