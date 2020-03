Coronavirus: Italia tutta “zona protetta”. Stop spostamenti, no movida, scuole chiuse fino a 3 aprile

GROSSETO – Nuovi provvedimenti da parte del Governo per frenare l’emergenza coronavirus. Misure ancora più stringenti per l’Italia e per gli italiani. Non ci sarà più una zona rossa. Ma ci sarà tutta l’Italia come zona protetta. Spostamenti soltanto con comprovati motivi di lavoro o altre necessità. Divieto anche di assembramenti per evitare gruppi di persone che si ritrovano.

A comunicarlo adesso in diretta il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che tra poco firmerà il nuovo decreto. Giuseppe Conte ha anche rinnovato l’appello a rimanere a casa a tutti. con questo nuovo decreto tutte le misure che erano previste nelle ex zone rosse sono estese a tutto il territorio nazionale. In più ci sarà anche un blocco totale anche per lo sport con la chiusura anche di palestre.

Tutte queste misure entreranno in vigore da oggi al 3 aprile e fino a quella data saranno chiuse le scuole.

(in aggiornamento)