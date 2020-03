Coronavirus: da domani parte il servizio di spesa a domicilio per gli anziani

ROCCASTRADA – Il Comune di Roccastrada in collaborazione con le associazioni del territorio organizza un servizio di spesa a domicilio, ritiro farmaci, pagamento bollette, eccetera, per le persone anziane o affette da patologie croniche che, in ragione delle disposizioni dettate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo, dovranno cercare di limitare, ove possibile, gli spostamenti dalla propria dimora, ai casi strettamente necessari.

Per questo servizio saranno attivi due numeri telefonici che rispondono il primo da Roccastrada e presidiato dagli operatori della biblioteca comunale ed il secondo da Ribolla presidiato dagli operatori della Porta del Parco.

Orari e numeri da chiamare: A partire da domani mattina, martedi 10 marzo, le persone bisognose, potranno chiamare il numero 0564/561242 (Roccastrada) oppure il numero 0564/578033 (Ribolla), per beneficiare del servizio di domiciliazione della spesa, ritiro farmaci, pagamento bollettini, eccetera.

L’utente non dovrà far altro che comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo ed il proprio recapito telefonico, oltre alla “lista della spesa” o altro. L’operatore che riceve la telefonata annoterà le esigenze della persona e passerà la chiamata ai referenti dell’associazione locale che ha prestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio.

I numeri telefonici sono a disposizione e quindi possono essere chiamati tutti i giorni feriali dal lunedì a venerdì con orario dalle ore 9 alle ore 12 ed il giovedì dalle ore 15 alle ore 18.

“Abbiamo deciso ieri in giornata di provare a mettere in campo questo servizio – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – consapevoli del fatto che nel nostro territorio abita una popolazione abbastanza avanti con l’età e quindi bisognosa di assistenza. Crediamo che in questa situazione di emergenza in cui la precauzione migliore per evitare il diffondersi del virus è quella di rimanere chiusi in casa, a maggior ragione per le persone malate o avanti con l’età, sarebbe stata una buona iniziativa quella di offrire un servizio come questo”.

“E’ soprattutto grazie alle associazioni che hanno risposto in maniera veramente esemplare e responsabile al nostro invito e che mi sento di ringraziare sentitamente – prosegue ancora Limatola – che siamo riusciti a mettere in campo questa attività che, nel suo piccolo, auspichiamo che possa contribuire a semplificare la vita quotidiana ed a far sentire le persone più bisognose in questo momento di particolare complessità, un po’ meno sole”.

Il servizio di spesa a domicilio, che parte da domani mattina, ovviamente resterà a disposizione dei cittadini fin quando non saranno mutate le condizioni che hanno determinato l’emergenza sanitaria in corso.