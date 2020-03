Coronavirus, Biondi: «Assistenza per chi si trova in isolamento domiciliare»

GAVORRANO – Chi sostiene le persone che si trovano in isolamento domiciliare? È la domanda che si è posta l’amministrazione comunale, la quale vorrebbe istituire una rete sociale per garantire l’assistenza alle persone in isolamento fiduciario.

A tale scopo il sindaco Andrea Biondi ha convocato una riunione, con stretti parametri di sicurezza, rivolto alle associazioni presenti sul territorio comunale, per domani, 10 marzo alle ore 17 alla sala convegni della sede del parco minerario.

«La volontà della riunione – spiega il primo cittadino – è diffondere le norme di contrasto alla diffusione del contagio al Coronavirus e creare una rete sociale di assistenza per la fornitura di medicinali e/o viveri in caso di isolamento domiciliare fiduciario, oppure rivolto ai cittadini over 65 anni che prediligono il rispetto delle raccomandazioni a rimanere presso la propria dimora, limitando i contatti sociali».

Per evitare assembramento di persone, il sindaco richiede di partecipare con un solo esponente per associazione e ricorda che la sede della riunione permette di garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

«Provvederò inoltre – aggiunge Biondi – ad inviare documentazione, anche video, per spingere la diffusione delle informazioni essenziali».