Blocco completo per tutte le attività della Uisp, Perugini: «Decisione più logica»

GROSSETO – Il comitato territoriale Uisp di Grosseto ha deciso di sospendere la sua attività per l’emergenza coronavirus. Dopo lo stop ai campionati di calcio, alle manifestazioni nelle quali non poteva essere garantita la distanza di sicurezza tra i partecipanti, il comitato ha optato per il blocco completo. “Era la decisione più logica, l’unica possibile – afferma il presidente Sergio Perugini – mai come in questa occasione la salute pubblica deve venire prima di tutto”.



Quindi stop a tutti i campionati, alle attività all’aperto, nelle palestre, nella tensostruttura e nelle piscine, ai corsi organizzati direttamente dal comitato in sede. Chiusa anche le segreteria di viale Europa. “Ci atteniamo scrupolosamente non soltanto a quanto disposto dalle autorità – aggiunge Perugini – ma alla logica e al senso civico che in questo momento deve venire prima di tutto, prima dello sport, prima dell’aspetto economico. Abbiamo preso l’unica decisione possibile, ci auguriamo che tutti i nostri associati e gli sportivi grossetani si rendano conto della situazione e adottino ogni iniziativa possibile per bloccare l’epidemia”.

La giunta Uisp monitorerà l’evolversi della situazione e informerà i propri associati sulla ripresa delle attività. “Auspicando – conclude il presidente Uisp – che sia il più celere possibile”.