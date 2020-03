BallottaggioFollonica – Coronavirus: Di Giacinto chiude il gazebo elettorale in piazza Siveri

FOLLONICA – Sono gli ultimi giorni di campagna elettorale prima del ballottaggio del 15 marzo, che ad oggi resta confermato, salvo cambiamenti nelle prossime ore da parte del Ministero. Sarebbe quindi la fase più “calda” per confrontarsi con gli elettori, ma l’emergenza sanitaria del Coronavirus ferma la maggior parte della campagna elettorale follonichese. Il candidato sindaco di centrodestra Massimo Di Giacinto ha deciso oggi di chiudere il gazebo elettorale in piazza Sivieri per precauzione.

«Considerata la preoccupante evoluzione della sindrome da Covid19 – spiega Di Giacinto – ho ritenuto necessario interrompere ogni forma di attività che potesse rappresentare un rischio reale per militanti, simpatizzanti e cittadini. Pertanto manterremo chiuso il gazebo durante tutti i giorni che ci separano dal voto. Ogni richiesta di info o di confronto potrà essere effettuata utilizzando la “Digialine” al numero 320-3185746».