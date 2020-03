Spesa a domicilio per anziani e malati: il sindaco invita le associazioni per organizzare il servizio

ROCCASTRADA – Le misure cautelative a tutela della salute pubblica disposte con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna, prevedono tra le altre, l’espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche, ecc. di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. In linea generale è comunque raccomandato a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti dalla propria dimora, ai casi strettamente necessari.

«E’ intenzione dell’Amministrazione comunale, organizzare, con la collaborazione delle associazioni del territorio, un servizio di spesa a domicilio per gli anziani» affermano dal comune di Roccastrada che invita i rappresentanti delle associazioni del territorio, ad un incontro organizzativo, per domani, lunedì 9 marzo alle ore 11.30 nella sala del consiglio comunale».

«Si invitano le associazioni interessate a partecipare a questa attività, ad inviare una sola persona in rappresentanza dell’associazione, così da consentire comunque il rispetto delle misure di cautela e sicurezza previste in caso di riunioni od incontri di natura pubblica».