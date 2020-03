Per il giorno della Donna Manciano inaugura una panchina rossa contro il femminicidio

MANCIANO – Anche il Comune di Manciano partecipa alla campagna promossa dalla commissione provinciale Pari opportunità di Grosseto dal titolo “Una panchina rossa contro il femminicidio”, in occasione della Giornata internazionale della donna. E’ stata pitturata di rosso una panchina e installata ai giardini pubblici “Pietro Aldi” di Manciano per ricordare le vittime di violenza sulle donne e sensibilizzare chi ne è vittima a denunciare”.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Manciano. “Abbiamo aderito anche noi – spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Manciano Valeria Bruni – a questa campagna che vuole dare un segno a tutta la comunità. La panchina rossa, installata ai giardini pubblici di Manciano, deve essere un’esortazione per ricordare le sofferenze fisiche e morali subite dalle donne”.

“Oggi – continua l’assessore all’Istruzione e Ambiente del Comune di Manciano in veste di rappresentante della commissione Pari opportunità della Provincia di Grosseto, Daniela Vignali – il senso della Giornata internazionale della donna è profondamente cambiato: essa non è più sentita come il festeggiamento della figura femminile gravata dai mille impegni quotidiani ma un momento di riflessione su quanto ancora c’è da fare affinché la donna possa essere considerata in tutti gli ambiti sociali unico e insostituibile pilastro”.